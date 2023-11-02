Украинский гроссмейстер пожал руку россиянину перед партией на турнире Grand Swiss

Российский шахматист Владислав Артемьев и украинский гроссмейстер Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после завершения партии матча седьмого тура на турнире Grand Swiss.

Ранее Федерация шахмат Украины запретила своим гроссмейстерам обмениваться рукопожатиями с россиянами и белорусами. Победу в партии одержал украинский шахматист. Он родился в Смоленской области, но с детства жид в Донецкой области.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские гроссмейстеры могли выступать под флагами Федерации шахмат России (ФШР) или Международной шахматной федерации (FIDE).

1 ноября сообщалось, что игроки украинского «Хита» отказались пожимать руку российскому форварду португальского «Спортинга» Антону Соколову перед началом встречи мини-футбольной Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что грозит футболистам украинского клуба за отказ пожать руку россиянину.