Стала известна причина смерти бывшего футболиста «МЮ» Бобби Чарльтона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель «Золотого мяча» Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, «возможно, о батарею» во время нахождения в доме престарелых. Сотрудники провели полный осмотр тела и не обнаружили у него никаких видимых травм. Чарлтьон все-таки был доставлен в больницу из-за припухлости в районе спины. Рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония.

Чарлтьон скончался 21 октября. Ему было 86 лет.

Чарльтон большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» (606 матчей). В составе клуба он трижды выигрывал чемпионат Англии, один раз — Кубок страны и Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов).

На чемпионате мира 1966 года в составе сборной Англии Чарльтон стал обладателем трофея. В финале его команда обыграла сборную ФРГ со счетом 4:2. Чарльтон стал автором трех забитых мячей на турнире.

Ранее сообщалось, что попавший в ДТП российский футболист умер в больнице.