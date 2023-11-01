Медведев отшутился по поводу показанного болельщикам неприличного жеста

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не показывал неприличный жест болельщикам на турнире в Париже (Франция). Его слова передает журналист Кентен Моне в своих социальных сетях.

«Средний палец? О, нет-нет, я просто таким образом разглядывал свой ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» — сказал Медведев.

После поражения от болгарина Григора Дмитрова в матче второго круга турнира «Мастерс» россиянин, уходя с корта, неоднократно показал французской публике свой средний палец. Медведев уступил сопернику со счетом 3:6, 7:6, 6:7 и покинул турнир в Париже.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Дмитров расположился на 17-й позиции (2 060 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 625 очков. Еще один россиянин Андрей Рублев располагается на пятой позиции (4 935 очков).

Ранее вторая ракетка мира заявил, что обыгравший его на «Мастерсе» россиянин ничем не удивил.