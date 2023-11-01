Хабиб призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях сделал репост публикации бойца Махмуда Магомедова с призывом не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром в аэропорту Дагестана.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — добавил Нурмагомедов.

В своем посте Магомедов обратился к главе республики Дагестан Сергею Меликову, правительству республики и компетентным органам с просьбой не ломать «судьбы молодых ребят и показательно их наказывать».

29 октября сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы, узнав о приземлении самолета из Тель-Авива. Они потребовали изгнать евреев, прибывших в регион. После инцидента несколько человек были задержаны.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее Хабиб высказался о возобновлении карьеры.