Канчельскис назвал имя тренера, который приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» должен назначить Олега Романцева на пост главного тренера команды, чтобы вновь стать чемпионом. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Руководство «Спартака», берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Все очень просто: берете Олега Ивановича — «Спартак» становится чемпионом России.

Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» — мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю», — сказал Канчельскис.

Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 1995 год, а в течение девяти лет был президентом клуба. С 1997 по 2003 год тренер снова работал в московской команде.

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Для красно-белых это поражение стало уже пятым в текущем сезоне. Команда после 13 туров РПЛ, набрав 20 очков, делит шестое место с «Локомотивом».

Ранее Мостовой заявил, что Абаскаль за такие деньги должен работать по 12 часов в день.