Медведев поругался с фанатами по ходу матча на «Мастерсе» в Париже

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с болельщиками во время матча с болгарским спортсменом Григором Димитровым. Игра проходит в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На стадионе по ходу второго сета был слышен свист, после чего теннисист обратился к судье и сказал: «Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть».

В матче идет третий сет, его счет 5:3 в пользу болгарского теннисиста.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6. 29 октября россиянин проиграл финал турнира ATP-500 в Вене.

Ранее Медведев после поражения в турнире в Вене иронично выделил собственную фишку.