Уроженка Японии призналась, что не верит в историю с допингом Валиевой

Трехкратная чемпионка России в парном катании Юко Кавагути, которая в своей карьере также выступала за Японию и США, назвала фигуристку Валиевой светлой и приятной девочкой, признавшись, что не верит в то, что она употребляла допинг. Ее слова приводит РИА Новости.

«Очень талантливая фигуристка. Не могу ни с кем ее сравнить. Она мне очень нравится, на нее приятно смотреть. Мы с ней особо не общались, просто были в одной раздевалке. Что касается истории с допингом, в этой жизни все возможно, но в ситуации с Валиевой наверняка это неправда», — заявила Кавагути.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.

В ноябре Валиева выступит на этапах Гран-при России.

Ранее Татьяна Тарасова призвала не переживать за Валиеву.