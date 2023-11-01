Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попросил заменить судью во время матча 1/8 финала Кубка Короля против «Аль‑Иттифака», передает A Bola.

Португалец был недоволен тем, что судья встречи Пьеро Мацца удалил одноклубника Роналду Талиску.

«Аль-Наср» победил со счетом 1:0. Единственный гол на 107-й минуте забил сенегальский нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле всю игру, но ему не удалось отметиться результативными действиями.

4 ноября «Аль-Наср» проведет матч с клубом «Аль-Халидж» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Аль-Иттифак» в этот же день сыграет с «Аль-Раедом».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, имея в активе 25 очков.

Ранее Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед».