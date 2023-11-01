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Легенда «Милана» может вернуться в клуб в качестве тренера

Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера

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twitter.com/svenskfotboll

Экс-форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду в качестве тренера. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Corriere della Sera.

Сейчас Ибрагимович думает над предложением владельца «Милана» Джерри Кардинале. Швед еще не решил, чем хочет заниматься после окончания карьеры.

Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также он становился чемпионом Нидерландов, Испании и Франции.

Швед известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», «Барселону», туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За сборную Швеции форвард провел 122 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 25 результативных передач.

Шведский форвард стал первым футболистом, который забивал на абсолютно каждой минуте матча: с 1 по 90+.

Ранее Ибрагимович назвал себя лучшим игроком в истории.

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