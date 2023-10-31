Панарину пророчат 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов выразил мнение, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сможет набрать 100 очков по итогам нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Немчинова передает Metaratings.ru.

«Артемий набирает очки, команда выигрывает. Надеюсь, что он сможет набрать 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он – один из лучших игроков в НХЛ. Сможет ли он подойти к плей-офф в такой же форме? Сейчас об этом сложно говорить. Посмотрим, когда наступит время игр на выбывание», — сказал Немчинов.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) 32-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами. Панарин набрал очки в девятом матче подряд, что является рекордом результативности на старте сезона в XXI веке.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее сообщалось, что Панарин назван третьей звездой дня в НХЛ.