Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Панарину пророчат 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Экс-хоккеист Немчинов пророчит Панарину 100 очков в текущем сезоне НХЛ

close
100%
Reuters

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов выразил мнение, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сможет набрать 100 очков по итогам нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Немчинова передает Metaratings.ru.

«Артемий набирает очки, команда выигрывает. Надеюсь, что он сможет набрать 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он – один из лучших игроков в НХЛ. Сможет ли он подойти к плей-офф в такой же форме? Сейчас об этом сложно говорить. Посмотрим, когда наступит время игр на выбывание», — сказал Немчинов.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) 32-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами. Панарин набрал очки в девятом матче подряд, что является рекордом результативности на старте сезона в XXI веке.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее сообщалось, что Панарин назван третьей звездой дня в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий