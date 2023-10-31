Стала известна позиция НХЛ по участию в Олимпиаде-2026, где может сыграть Россия

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш не исключил, что игроки лиги примут участие в зимней Олимпиаде 2026 года. Слова Уолша передает The Athletic.

«Не хочу быть слишком оптимистичным, но надеюсь, что мы достигнем цели. Нашим игрокам важно выступить на Олимпиаде. Это приоритет для нас, для меня и для НХЛ. Мы очень ясно дали понять, что коллективно работаем над этим. Надеюсь, что решение будет принято как можно раньше», — сказал Уолш.

В последний раз хоккеисты НХЛ участвовали в Олимпийских играх в 2014 году, когда соревнования проходили в Сочи.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине‑д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что сборную России по хоккею предварительно включили в групповой этап Олимпиады.