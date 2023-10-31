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Месси установил уникальное достижение

Месси стал первым действующим игроком МЛС, получившим «Золотой мяч»

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Christophe Ena/AP

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси стал первым действующим игроком американской лиги МЛС, получившим «Золотой мяч» от французской газеты France Football.

Церемония вручения состоялась 30 октября в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее освистали обладателя награды лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

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