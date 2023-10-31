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Названа причина поражения Медведева от Синнера в финале турнира в Вене

Тарпищев назвал заслуженным поражение Медведева в финале турнира в Вене

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Aly Song/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев заслуженно уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Вене, передает «Советский спорт».

«Безусловно, печально, но на второй подаче Синнер был гораздо сильнее. В принципе, поражение по делу. Впереди итоговый турнир. Сейчас надо будет перевести дух и очистить мысли», — сказал Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Медведев сделал 13 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из 13, а также допустил восемь двойных ошибок. Синнер исполнил пять подач навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Хачанов идет на 16-м месте (2 340 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

Ранее Медведева назвали монстром после поражения в финале турнира в Вене.

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