Тарпищев рассказал, что его не устраивает в работе тренера «Спартака» Абаскаля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что московскому «Спартаку» надо избегать внутренних конфликтов, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня вопросы по игре «Спартака». Не все выкладываются на 100 процентов. Взять тот же матч с «Факелом» — не все дорабатывают. Надо избегать внутренних конфликтов. Такое ощущение, что там не все в порядке», — сказал Тарпищев.

В 13 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Красно-белые, набрав 20 очков, делят шестое место с «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Лидирует «Краснодар», у которого 28 очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 5 ноября.

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