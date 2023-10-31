Тренеру «Лиона» наложили 15 швов после нападения на клубный автобус

Тренеру французского «Лиона» Фабио Гроссо наложили 15 швов после нападения на клубный автобус фанатов «Марселя» перед очным поединком команд в Лиге 1, передает Sky.

В окно автобуса, за которым находился Гроссо, бросили полной бутылкой пива.

Гроссо осколками стекла порезало лицо. Специалисту оказали помощь на на стадионе. Также пострадал помощник Гроссо Раффаэле Лонго.

Арбитр матча Франсуа Летексье принял решение не проводить матч. Об этом передает RMC Sport.

«Было принято решение не начинать матч. Он не состоится, решение уже принято. Следующими шагами будут подача отчетов в компетентные органы», — сказал Летексье.

Встреча должна была начаться 29 октября в 22:45 по московскому времени. Между фанатами «Марселя» и «Лиона» давно сложились неприятельские отношения.

«Лион» занимает в чемпионате Франции 18 место, «Марсель» располагается на девятой строчке.

Ранее фанаты «Марселя» закидали камнями автобус «Лиона» и ранили тренера Гроссо.