Бывший тренер сборной России назвал слабое место Мбаппе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сможет претендовать на звание лучшего игрока на планете, если прибавит в стабильности.

По его мнению, сильной стороной 24-летнего француза является индивидуальное мастерство.

«Мбаппе пока не может похвастаться стабильностью, хотя тоже является выдающимся игроком, который делает многое для «ПСЖ» и для сборной Франции. Холанд — фигура №1 в «Манчестер Сити», в последней игре с «Манчестер Юнайтед» мы смогли лишний раз в этом убедиться. Килиан умеет все и в любом месте — за счет индивидуального мастерства он может обыграть кого угодно на любом участке поля. Эрлинг — более командный игрок, который может и попридержать мяч в определенный момент. За ними ближайшее будущее», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Борис Игнатьев назвал Эрлинга Холанда более командным игроком, чем Килиана Мбаппе.