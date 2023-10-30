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Экс-тренер сборной России сравнил Месси, Пеле и Марадону

Тренер Игнатьев поставил Месси в один ряд с Пеле и Марадоной

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leomessi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси уже встал в один ряд легендарных футболистов наряду с Пеле и Диего Армандо Марадоной.

По его мнению, вклад 36-летнего Месси в историю футбола неоценим.

«Месси уже в одном ряду с Марадоной и Пеле, безусловно. Тут есть спорные моменты — кто из них лучше, кто из них как отличался в своем времени друг от друга, об этом можно и даже нужно спорить очень долго. Пеле и Марадону полюбили не сколько за количество голов, сколько за ту феерию, которую они дарили всем, и за то ощущение, что их игру невозможно повторить. Это были настоящие звезды, которые светились словно на новогодней елке.

По тому, как сегодня Месси себя подает, он похож больше на Пеле. Кто бы как хорошо не играл, к примеру, из вратарей, мы все равно будем называть лучшим Льва Яшина. Месси — тот самый человек, по отношению к которому можно будет так же оценивать других футболистов», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее стало известно, какое место занял Хвича Кварацхелия в голосовании за «Золотой мяч».

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