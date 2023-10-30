В Португалии рассказали, кто из российских тренеров мог бы возглавить местный клуб

Известный португальский агент Паулу Барбоза высоко оценил тренерские навыки наставника «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана. Его слова передает «Матч ТВ».

«Работа Юрана в «Пари НН» заслуживает похвалы. Сергей добился большого прогресса как тренер. Конечно, раньше у него возникали сложности в других командах. Он любит футбол, много изучает.

Да, в Португалии может. Может и в Испании, а может и в Германии, посмотрим. Стиль работы Юрана, конечно, подошел бы какому‑нибудь португальскому клубу. А также он мог бы работать во Франции или Италии», — сказал Барбоза.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородцы обыграли «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил Николай Калинский.

После 13 туров РПЛ «Пари НН», набрав 20 очков, делит шестое место со «Спартаком» и «Локомотивом».

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