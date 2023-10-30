Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Португалии рассказали, кто из российских тренеров мог бы возглавить местный клуб

Агент Барбоза заявил, что Юран может возглавить португальский клуб

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Известный португальский агент Паулу Барбоза высоко оценил тренерские навыки наставника «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана. Его слова передает «Матч ТВ».

«Работа Юрана в «Пари НН» заслуживает похвалы. Сергей добился большого прогресса как тренер. Конечно, раньше у него возникали сложности в других командах. Он любит футбол, много изучает.

Да, в Португалии может. Может и в Испании, а может и в Германии, посмотрим. Стиль работы Юрана, конечно, подошел бы какому‑нибудь португальскому клубу. А также он мог бы работать во Франции или Италии», — сказал Барбоза.

Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородцы обыграли «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил Николай Калинский.

После 13 туров РПЛ «Пари НН», набрав 20 очков, делит шестое место со «Спартаком» и «Локомотивом».

Ранее Станислав Черчесов взял паузу в тренерской карьере.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий