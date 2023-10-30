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Был опубликован текст письма россиянки Ласицкене украинской легкоатлетке Магучих

Ласицкене обратилась к украинке Магучих: молчание — не равно согласие

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Dylan Martinez/Reuters

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене передала сайту Sports письмо, которое она отправила украинской легкоатлетке Ярославе Магучих после ее победы на чемпионате мира 2022 года.

«Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие», — сказано в письме.

На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, первую с 2012 года, когда победила Анна Чичерова. Серебро — в активе Николы Макдермот из Австралии, бронза досталась Ярославе Магучих, после чего она вместе с победительницей сделала фото с флагами своих стран. После этого на родине украинка подверглась жесткой критике за этот снимок.

В отсутствие Ласицкене Магучих в сентябре 2022 года стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира из России не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Магучих рассказала о письме от Ласицкене.

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