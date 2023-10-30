Пловчиха Ефимова рассказала, почему долго отсутствовала

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ей легко жить в США, потому что ее никто не знает. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Наверное, это потому, что я ушла в себя надолго. Не общалась, в соцсетях тоже появлялась меньше. Хотелось на время закрыться. В этом плане было хорошо в США, потому что меня там никто не знает. Мне нужен был такой период.

Я и в соцсети стала меньше выкладывать. Раньше ведь были определенные обязательства по контракту, должен быть активный профиль. В плавании сколько у тебя бы медалей ни было, основной фактор — медиа и соцсети», — сказала Ефимова.

Ефимова пропустила старты последних двух лет. 30 октября она выступила на чемпионате Южного федерального округа.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

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