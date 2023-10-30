В сборную Германии вошла 51-летняя спортсменка

Пресс-служба Ассоциации конькобежного спорта Германии в соцсетях сообщила о вызове 51-летней Клаудии Пехштайн в состав сборной команды на Кубок мира.

Пехштайн вызвана в состав спортсменок, которые примут участие в соревнованиях на 5000 метров.

28 октября Пехштайн завоевала 43-й титул в карьере, одержав победу в чемпионате Германии. Она пять раз завоевывала золото Олимпийских игр. Кроме того, она по два раза завоевывала серебро и бронзу Игр. 11 лет подряд она становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. Пехштайн — единственная женщина во всех видах спорта, выступавшая на восьми зимних Олимпийских играх. Немка является второй женщиной после советской лыжницы Раисы Сметаниной, сумевшей завоевать награды на пяти зимних Олимпиадах подряд

Ранее Пехштайн своим выступлением в полицейской форме вызвала скандал в Германии.