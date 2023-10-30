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После футбольного матча на парковке стадиона было обнаружено тело мужчины

Corriere dello Sport: на парковке арены «Наполи» обнаружили тело после игры

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Alberto Lingria/Reuters

После матча 10-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Миланом» было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Тело было найдено на парковке возле стадиона «Наполи» после 2:00 по местному времени. По версии полицейских, мужчина пытался попасть на трибуны, но упал с высоты 20 метров и погиб. Мужчине было 42 года.

Встреча между «Наполи» и «Миланом» завершилась вничью со счетом 2:2. За «Наполи» забили Маттео Политано и Джакомо Распадори. В составе «Милана» два гола на свой счет записал Оливье Жиру.

«Милан» после 10 матчей располагается на третьем месте, набрав 23 очка. «Наполи» занимает четвертую строчку, заработав 18 баллов.

Ранее в Краснодаре футболист нокаутировал арбитра за желтую карточку.

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