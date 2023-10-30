Российский тренер назвал Абаскаля далеким от футбола человеком

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль далек от футбола. Слова Газзаева передает «Спорт-Экспресс».

«Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далекий от футбола», — сказал Газзаев.

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Первый мяч красно-белые пропустили с пенальти — он был назначен за фол со стороны защитника Срджана Бабича, который за это нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. С 11-метровой отметки отличился Евгений Марков. Автором второго мяча воронежцев стал Максим Максимов.

Ранее поражение «Спартака» от «Факела» назвали тренерским.