Журова заявила, что в конькобежном спорте для нее не осталось удовольствия

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала «Газете.Ru», что активно занимается йогой, хоккеем, а также участвует в чемпионатах России по гольфу среди любителей. Она также призналась, что забросила конькобежный спорт, потому что достигла в нем максимума.

«Конькобежным спортом не занимаюсь, потому что не имеет смысла. Когда в этом виде спорта ты достиг максимума, заниматься им потом никакого удовольствия нет. Ты же не будешь показывать результат лучше, чем был у тебя до этого. Это не касается игровых видов спорта, там другая идеология. А когда ты работал только на результат, на секунды, то все остальное — жалкое подобие. У человека просто не будет мотивации что-то делать», — пояснила Журова.

Олимпийская чемпионка призналась, что после завершения спортивной карьеры у нее появилась возможность заниматься тем, что она не могла делать, когда была в большом спорте.

«Например, мне нельзя было кататься на горных лыжах, потому что можно было получить травму. Тренеры запрещали. Теперь я с удовольствием могу это делать, когда есть возможность и сезон. Хотя бы раз в неделю я стараюсь заниматься йогой. У меня вообще по дням расписано. В понедельник вечером после работы йога. Вторник и четверг у меня хоккей с шайбой. А суббота и воскресенье, если есть возможность, я играю в гольф. Я выступаю на уровне любителя, например, на чемпионате России среди любителей. То есть гольф – это вид спорта, в котором я еще и соревнуюсь. Хоккей чуть меньше, потому что там есть турниры, но они раз в год, когда мы играем в Лиге женского хоккея. Понятно, что все это вечером, не вместо работы, а после», — сказала Журова.

Ранее депутат посоветовала не переедать для поддержания физической формы.