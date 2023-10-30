«Моя поддержка необязательна»: украинка Магучих рассказала о письме от Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Евгения Пронина рассказала, что после чемпионата мира, который прошел в июле 2022 года в Орегоне, она получила письмо от олимпийской чемпионки, российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

«Она мне написала, но знаете, такое было сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны». Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет», — заявила Магучих.

Украинская спортсменка заявила, что письмо от россиянки было ее реакцией на интервью Магучих, в которых она рассказывала, что никаких сообщений не получала.

Магучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира в помещении 2022 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2021, 2023), серебряной призеркой чемпионата мира (2019, 2022), чемпионкой Украины 2021 года.

В августе 2022 года олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене заявила, что Магучих отреклась от нее после беседы с определенными структурами Украины.

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