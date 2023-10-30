Овечкин принес «Вашингтону» волевую победу над «Сан-Хосе»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 3:1.

«Шаркс» открыли счет в этом поединке, на 12-й минуте отличился Люк Канин. «Кэпс» смогли сравнять только в начале первого периода, шайбу забросил Дилан Строум. За пять минут до конца Том Уилсон вывел «столичных» вперед, а за несколько секунд до финальной сирены российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов установил финальный счет матча.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в этом матче набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента, — он помог отличиться Уилсону и Кузнецову.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх. «Сан-Хосе» в новом сезоне еще не выиграл ни одного матча, это поражение стало для команды девятым подряд.

Ранее Овечкин пытался помешать сопернику оформить гол, играя без клюшки.