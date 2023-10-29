Стало известно, за счет чего ЦСКА обыграл «Краснодар»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» оказалась возможной благодаря грамотным ходам наставника армейской команды Владимира Федотова.



По его словам, красно-синие успешно справляются с потерями игроков, которые случаются из-за травм.

«У ЦСКА большая обойма, множество качественных исполнителей. Потеря Максима Мухина не является ключевой, на позицию центрального защитника Владимир Федотов смог найти замену, игроков у него достаточно. За счет этого удалось обыграть «Краснодар» сегодня», — заявил Гладилин.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Краснодар» выпадет из чемпионской гонки.