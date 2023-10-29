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«Немного загордились собой»: ветеран ЦСКА обвинил «Краснодар» в вальяжности

Экс-игрок ЦСКА Пономарев считает, что «Краснодар» выпадет из чемпионской гонки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» выпадет из борьбы за победу в чемпионате.

«Краснодар» абсолютно не показал чемпионской игры, они посыпятся. Им дальше будет еще сложнее, потому что чувствуется, что они уже наелись, что иностранцы выжали из себя все, что можно. Может быть, они немножко загордились собой, залюбовались на футбольном поле. Бывают и такие моменты, да. Оторвались на восемь очков, но все равно трудиться надо, никуда от этого не денешься, впахивать и впахивать. Тогда и будет результат. А сейчас отрыва уже почти не осталось», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, ему удалось отличиться на 41-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

Ранее Владимир Пономарев назвал заслуженной победу армейцев над «Краснодаром».

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Футбол. Чемпионат России
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