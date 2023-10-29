«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Манчестер Сити».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» точными ударами отметились Фил Фоден и Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 баллов. На первом месте идет лондонский «Тоттенхэм, набрав 26 очков. Лондонский «Арсенал» занимает вторую строчку, набрав 24 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Игра пройдет 4 ноября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом». Игра пройдет 4 ноября. Команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезона подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 89 очков в 38 матчах. «Манчестер Юнайтед» расположился на третьей строчке, набрав 75 баллов.

Ранее стали известны самые дорогие футболисты мира.