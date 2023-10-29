Экс-тренер «Спартака» назвал лучшего игрока за время своей работы в клубе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал Романа Зобнина самым профессиональным игроком красно-белых. Его слова передает Sport24.

«Мне сложно определить легенду «Спартака», история этого клуба очень велика. При мне в команде было много хороших игроков, но лучшим был Роман Зобнин. Он самый профессиональный из всех», — сказал Рианчо.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на эту должность.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе команды он выиграл чемпионат России в 2017 году, а также Суперкубок (2017) и Кубок страны (2021/22).

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов.

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