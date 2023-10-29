Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер»

«Ванкувер Кэнакс» уступил на домашнем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4 (ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в матче на 10-й минуте открыл российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство. Затем хозяева дважды поразили ворота соперника. Лишь в концовке третьего периода «Рейнджерс» сумели отыграться — Панарин стал автором результативной передачи, а отличился американский защитник Адам Фокс. Следом команды по разу поразили ворота друг друга и перевели игру в овертайм, где победную точку поставил К'Андре Миллер.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в восьми матчах НХЛ, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас Джек Хьюз из «Нью-Джерси». У него пять заброшенных шайб и 13 ассистов. Лучшим из россиян на данный момент является Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (6+5). Он идет на 10-м месте. Панарин по этому показателю занимает 13-е место в лиге.

Ранее Панарин стал третьей звездой матча с «Эдмонтоном».