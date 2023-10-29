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«Спартак» может потерять одного из лидеров клуба

«Евро-Футбол.Ру»: игроком «Спартака» Мозесом интересуются на Ближнем Востоке

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Нигерийский футболист московского «Спартака» Виктор Мозес может покинуть красно-белых. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Заинтересованность в услугах 32-летнего полузащитника проявляют на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не хочет отпускать игрока.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в €2 млн.

В текущем сезоне Мозес провел за «Спартак» девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом и результативной передачей.

«Спартак» после 13 туров набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле с «Краснодаром» в Кубке России.

Ранее «Спартак» в меньшинстве проиграл «Факелу» в РПЛ.

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