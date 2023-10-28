Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев объяснил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

Губерниев заявил, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за большой неустойки

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил победу «Факела» над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, богу молятся, не жалея слез. Что тут еще сказать. Меня больше поражает совершенно легендарное руководство клуба. Видимо, у Абаскаля действительно очень большая неустойка, чтобы его выгнать. Если так, то руководство будет держаться до последнего, чтобы ее не платить», — сказал Губерниев.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее генеральный директор «Факела» назвал Абаскаля слабым человеком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий