Губерниев объяснил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил победу «Факела» над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, богу молятся, не жалея слез. Что тут еще сказать. Меня больше поражает совершенно легендарное руководство клуба. Видимо, у Абаскаля действительно очень большая неустойка, чтобы его выгнать. Если так, то руководство будет держаться до последнего, чтобы ее не платить», — сказал Губерниев.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее генеральный директор «Факела» назвал Абаскаля слабым человеком.