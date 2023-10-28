Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Вене

В Вене (Австрия) завершилась полуфинальная встреча турнира ATP-500 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Греции Стефаносом Циципасом. Матч закончился победой россиянина со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут.

Даниил пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Греческий теннисист сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и три раза не реализовал брейк-пойнта.

За путевку в финал также поборются россиянин Андрей Рублев и итальянец Янник Синнер.

В четвертьфинале турнира в Вене Медведев одолел соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является является лучшим из россиян. Хачанов идет на 16-м месте (2 340 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

Ранее Медведеву посоветовали не напрягаться.