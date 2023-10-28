«Челси» потерпел поражение от «Брентфорда»

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошел матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались «Челси» и «Брентфорд». Игра завершилась победой «Брентфорда» со счетом 2:0.

На 58-й минуте счет в матче открыл футболист «Брентфорда» Итан Пиннок. В добавленное ко второму тайму время окончательный счет установил игрок гостевой команды Брайан Мбемо.

Таким образом, «Челси» располагается на 11 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 12 очков. «Брентфорд» находится на 10-й строчке, заработав 13 баллов.

В следующем мате чемпионата Англии «Челси» сыграет с лидером турнира «Тоттенхэмом». Игра состоится 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. 1 ноября лондонцы проведут встречу с «Блэкберном» в рамках Кубка лиги. «Брентфорд» 4 ноября сыграет с «Ливерпулем» в рамках АПЛ.

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