Овечкин обошел легендарного хоккеиста по очкам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».

Таким образом, российский нападающий заработал 1632-е очко в заокеанской карьере с учетом плей-офф НХЛ и обошел по этому показателю Яри Курри, в активе которого 1631 балл. Овечкин вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ по очкам с учетом игр на вылет среди крайних форвардов. Следующая цель Овечкина — Марк Рекки, который набрал 1680 очков.

Матч «Кэпиталз» и «Уайлд» прошел в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 3:2. У победителей голами отметились Том Уилсон, Дилан Строум и Джон Карлсон. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали в актив по результативной передаче.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Марко Росси и Райан Хартман.

«Вашингтон» набрал семь очков в семи матчах и ушел с последнего места в таблице Восточной конференции, поднявшись на 12-ю строчку. «Миннесота» (8 очков) идет седьмой на Западе.

Ранее игру против Овечкина назвали «тяжелой битвой до конца».