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Олимпийский чемпион из России обвинил МОК в некомпетентности

Гимнаст Нагорный заявил, что санкции к россиянам покажут некомпетентность МОК

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Reuters

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что метод использования санкций в отношении российского спорта в будущем покажет некомпетентность руководителей Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Санкции? Мне кажется, такие решения в истории покажут некомпетентность руководителей МОК. Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, мы находимся в подвешенном состоянии, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет. Зачем тянуть два года, для чего? Чтобы был повод пообсуждать Игры?

Вот, роccиян и белоруcов не допуcкают, и cтатьи появляютcя на эту тему. Поcмотрите, cколько раз за эти два года появлялиcь cтатьи о нашем допуcке или недопуcке — практичеcки каждые два-три меcяца. Поэтому подобного рода дейcтвия демотивируют cпортcменов, но я рад, что большое количеcтво cпортcменов не опуcкают руки», — заявил олимпийский чемпион.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее участница Игр из России устроилась сторожем.

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