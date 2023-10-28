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Непобежденный российский боксер об Усике: не бью никого на улице

Российский боксер Бетербиев заявил, что украинец Усик не в его весе

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Артур Бетербиев/РИА Новости

Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против украинского супертяжеловеса Александра Усика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Усик? С ним у меня ничего нет, он же не в моем весе. Он же перешел в тяжелый. Поговорим, если я тоже перейду. А так, не люблю разбрасываться словами. Сегодня его не видел. Я же адекватный человек. Не бью никого на улице. Только если попросят ударить», — заявил спортсмен.

В любителях Усик и Бетербиев встречались трижды. В первом поединке победил россиянин, в двух других — украинец.

29 января Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее украинский боксер заявил, что не хочет делить ринг с россиянами.

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