Овечкин поднялся на одну строчку в списке хоккеистов с наибольшим количеством матчей в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на чистое 52 место по сыгранным матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты». Этот матч стал для него 1354 за карьеру в НХЛ. По этому показателю он превзошел Рона Стюарта (1353). Следующей целью Овечкина является Джереми Реник, который провел 1363 матча.

Основное время матча с «Миннесотой» завершилось со счетом 2:2.

За «Вашингтон» шайбы забросили Том Уилсон и Дилан Строум. В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Марко Росси и Райан Хартман. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Судьи отменили гол Овечкина из-за офсайда, посмотрев видеоповтор. Этот эпизод произошел в середине второго периода.

В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов единственную попытку реализовал Джон Карлсон, принеся победу «Вашингтону».

В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.