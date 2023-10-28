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Бывший футболист: «Зенит» столкнется с проблемами в игре с «Ахматом»

Экс-футболист Деменко: игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» ответил на вопрос, столкнуться ли игроки сине-бело-голубых с проблемами в матче с грозненским «Ахматом».

По мнению экс-футболиста, у петербургского клуба в любом случае будут проблемы в матче с грозненцами.

«Тяжело будет «Ахмату». Когда «Зениту» надо выиграть, он в чемпионате России никогда никому не дает шанса. Взять последние сезона четыре: когда им что-то надо, мы видим, как они играют. Недооценка в «Зените», конечно же, существует. Это к тренеру вопросы, почему так, Сергею Богдановичу. Мы видим моменты, когда вальяжность могут себе позволить те же бразильцы. Когда команда собрана, проблем практически не возникает», — считает Деменко.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея 23 очка после 12-ти туров и отставая на восемь баллов от лидирующего «Краснодара».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его злит в футболе.

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