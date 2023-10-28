Хоккейный тренер назвал плюсы и минусы дебюта Воронкова в НХЛ

Знаменитый российский тренер Владимир Плющев, бывший наставник молодежной сборной страны, прокомментировал для «Газеты.Ru» дебют в Национальной хоккейной лиги форварда Дмитрия Воронкова, заявив, что тот прикладывает все усилия, чтобы проявить себя и закрепиться в составе.

«Его где-то отправляли в АХЛ, не мог сразу адаптироваться к системе и требованиям «Коламбуса» для его игроков. Он сыграл достаточно неплохо в своем дебютном матче. Это говорит о том, что он рвется и хочет завоевать место в составе. А драка… Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Вот идут бои без правил — месиво хорошее, конечно, но это не хоккей. Можно ему только пожелать, чтобы он не только отдавал, но и забивал», — считает Плющев.

23-летний Дмитрий Воронков дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), отметившись голевой передачей и подравшись. До переезда за океан Воронков выступал в Континетальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс».

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