Овечкин не смог отличиться в матче против «Миннесоты»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одолел «Миннесоту Уайлд».
Основное время завершилось завершилось со счетом 2:2.
За «Вашингтон» шайбы забросили Том Уилсон и Дилан Строум. В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Марко Росси и Райан Хартман. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Судьи отменили гол Овечкина из-за офсайда, посмотрев видеоповтор. Этот эпизод произошел в середине второго периода.
В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов единственную попытку реализовал Джон Карлсон, принеся победу «Вашингтону».
Всего в текущем сезоне на счету Овечкина две заброшенных шайбы и четыре ассиста.
У Овечкина на счету 823 шайбы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов турнира составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее Доминик Гашек рассказал, что сделает, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.