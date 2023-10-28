Овечкин не смог отличиться в матче против «Миннесоты»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одолел «Миннесоту Уайлд».

Основное время завершилось завершилось со счетом 2:2.

За «Вашингтон» шайбы забросили Том Уилсон и Дилан Строум. В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Марко Росси и Райан Хартман. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Судьи отменили гол Овечкина из-за офсайда, посмотрев видеоповтор. Этот эпизод произошел в середине второго периода.

В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов единственную попытку реализовал Джон Карлсон, принеся победу «Вашингтону».

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина две заброшенных шайбы и четыре ассиста.

У Овечкина на счету 823 шайбы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов турнира составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Доминик Гашек рассказал, что сделает, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.