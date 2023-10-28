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Азиатская сборная готова сыграть с Россией в Москве

Сборная Узбекистана по футболу готова сыграть с Россией в Москве

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов рассказал, что национальная сборная страны готова провести товарищеский матч с Россией, передает Sport24.

«Переговоров пока не вели. Ответный матч со сборной России возможен. Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе», — сказал Ахмедов.

Команды встречались 20 ноября 2022 года в Узбекистане. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

Ранее стало известно, каких соперников ищут для сборной России.

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