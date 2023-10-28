Дацик проиграл Романкевичу в рамках турнира в Москве

Российский боец Вячеслав Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Москве.

Во втором раунде Романкевич победил техническим нокаутом.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

Романкевич является чемпионом мира по кикбоксингу по версии DSF Kickboxing

15 cентября Дацик cообщил, что находитcя в зоне CВО. Супруга бойца Виктория не исключила, что Вячеслав заключит контракт c Вооруженными силами Российской Федерации.

16 сентября боец ММА Владимир Минеев рассказал, что сразу после поединка с бразильцем Рафаэлем Карвальо возвращается в зону спецоперации. 15 сентября россиянин выиграл нокаутом во втором раунде. Для Минеева это третья подряд победа в боях по правилам кикбоксинга.

Ранее Дацик призвал вернуть польский город в состав России.