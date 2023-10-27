Украинского боксера Усика назвали пропавшим без вести

Британский боксер Тайсон Фьюри в интервью IFL TV сделал странное заявление о титульном поединке против украинца Александра Усика.

«Усик — грязный, маленький, худой ублюдок. У меня есть кое-что для тебя, маленькая сосиска, и скоро я тебе это покажу. Усик уже пару минут числится в списке пропавших без вести. Но все равно мы знаем, что его ждет. Так что хрен с ним», — заявил британец, не уточняя, что он имеет в виду.

Усик и Фьюри должны подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — Дюбуа не успел подняться до счета судьи. Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее отец Фьюри восхитился российским пенсионером.