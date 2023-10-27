Жена Малкина задрала футболку, обнажив пресс

Анна Кастерова, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала фотографию в короткой юбке.

Она сфотографировалась в зеркале, задрав футболку и обнажив пресс.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

В ночь на 27 октября «Пингвинз» с крупным счетом переиграли «Колорадо Эвеланш» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голы оформили Райлли Смит (дубль), Ларс Эллер и Сидни Кросби. Малкин отметился результативной передачей.

Для россиянина это 1238‑е очко за карьеру в НХЛ, по этому показателю он обошел трехкратного обладателя Кубка Стэнли американца Патрика Кейна (1237).

Всего в текущем сезоне 37‑летний Малкин набрал 9 (4+5) очков в семи матчах НХЛ. «Питтсбург» с семью очками располагается на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

Ранее Малкин поднялся в списке бомбардиров в истории НХЛ.