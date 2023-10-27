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Звездный игрок «Ливерпуля» установил исторический рекорд

Форвард Салах установил рекорд по голам в еврокубках за английские команды

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Reuters

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах установил новый рекорд по голам в еврокубках за английские команды. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

26 октября египтянин отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против французской «Тулузы» (5:1). Теперь в активе 31-летнего футболиста 43 мяча за «Ливерпуль» в еврокубковых турнирах. Он обошел бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри (42).

После трех матчей мерсисайдцы занимают первое место в группе E с девятью набранными очками. «Тулуза» расположилась на третьей позиции.

Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за английский клуб в различных турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

В ближайшем туре подопечные Юргена Клоппа на своем поле сыграют с «Ноттингем Форест» в рамках 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдет 29 октября, начало в 17:00 по московскому времени.

Ранее Клопп раскритиковал тренера сборной Франции.

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