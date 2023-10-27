Бывший футболист «Локомотива» назвал сумму, которую проиграл в казино

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих тратах в казино. Его слова приводит Sport24.ua.

«Сколько я проиграл в казино? Где-то $2,5-$3 млн точно. У меня как-то было, что я за ночь проиграл $110 тысяч.

Была ли это зависимость? Да, можно сказать и так. Хотя в большинстве своем я ставил в автоматах. Мне нравилось, где ярко сияет и горит. И выигрывал я тоже. Самый большой выигрыш? Где-то $100-$130 тысяч выиграл», — заявил экс-футболист.

Алиев перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины он провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

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