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Российский хоккеист вошел в топ-3 лучших игроков матча «Рейнджерс» и «Эдмонтона»

Нападающий «Рейнджерс» Панарин стал третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

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Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

Панарин в этом поединке набрал два очка. Российский хоккеист дважды выступил в роли ассистента — на Адама Фокса, открывшего счет в матче, и Алекси Лафренье, забросившего третью шайбу «Рейнджерс».

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Первой звездой поединка стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, оформивший шатаут и совершивший 29 спасений. На второй строчке оказался нападающий Адам Фокс, который записал на свой счет первую заброшенную шайбу в матче и результативную передачу.

«Рейнджерс» одержали свою пятую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ при двух поражениях. «Эдмонтон» проиграл уже шесть матчей, в сезоне «Ойлерз» только единожды смогли добиться положительного результата.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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