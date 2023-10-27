Стало известно, каких соперников ищут для сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о поиске соперников для сборной России на ноябрь, а также оценил вероятность поединков с Занзибаром и Сейшелами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы бы хотели провести эти матчи. Ведем переговоры с представителями разных стран. Надеемся, что матчи состоятся. С учетом того, что в Азии стартовали отборочные матчи, сократилось количество команд. Постараемся провести матчи на территории России. Мы ведем переговоры и в Африке в том числе», — заявил Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Ранее в 2023 году национальная команда России дважды сыграла с молодежной сборной Египта (U21) — один раз вничью (1:1), а второй раз проиграла (1:2). Также подопечные Карпина победили Ирак (2:0) и сыграли вничью с Катаром (1:1) и Ираном (1:1).

Ранее Дюков рассказал, что ему не понятно, как клубы из Белоруссии могут интегрироваться в чемпионат России по футболу.